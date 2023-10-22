Мужчину госпитализировали после квартирного пожара в центре Петербурга

Крупный квартирный пожар произошел рано утром 22 октября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании по адресу: Адмиралтейский район, улица Красуцкого, дом 2 поступила на пульт дежурного в 07:00 воскресенья. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 50 кв. м.

Пожар тушили больше часа силами 25 спасателей и пяти единиц техники.

В результате ЧП пострадал один человек. 15 человек были эвакуированы.

По данным 78.ru, пострадавший — 30-летний мужчина, который находился в гостях. Его отправили в больницу.

Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент выясняются.

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