Мужчину госпитализировали после квартирного пожара в центре Петербурга
Крупный квартирный пожар произошел рано утром 22 октября в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, информация о возгорании по адресу: Адмиралтейский район, улица Красуцкого, дом 2 поступила на пульт дежурного в 07:00 воскресенья. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 50 кв. м.
Пожар тушили больше часа силами 25 спасателей и пяти единиц техники.
В результате ЧП пострадал один человек. 15 человек были эвакуированы.
По данным 78.ru, пострадавший — 30-летний мужчина, который находился в гостях. Его отправили в больницу.
Обстоятельства и причины произошедшего в настоящий момент выясняются.