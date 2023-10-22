На Крымском мосту перекрыли движение в направлении Керчи
На Крымском мосту движение автомобилей в сторону Керчи временно приостановлено. Об этом в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация» сообщили около девяти часов 22 октября. Ночью и ранним утром затруднений в проезде к досмотровым пунктам не наблюдалось.
Фото: Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Как ранее писал «Ъ-Кубань», Крымский мост восстановили досрочно. Движение по всем четырем полосам открыли 14 октября. Мост ремонтировали около трех месяцев.
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