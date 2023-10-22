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обновлено 10:38

Число погибших в ДТП в Красноярском крае увеличилось до пяти

До пяти возросло количество погибших в автоаварии на трассе «Енисей» в Красноярском крае. Об этом рассказали региональном ГУ МВД России.

ДТП, обстоятельства которого выясняет следствие, произошло вчера вечером на 237 км трассы «Енисей». Там столкнулись ВАЗ-2107 и Toyota Raum. Водитель «Жигули» и два его пассажира (36- и 32- летние мужчины) погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще двое пассажиров «Жигули» (14 и 15- летние подростки), 47-летняя водитель иномарки и ее 72-летняя мать были госпитализированы, рассказали в прокуратуре. Позже в больнице скончались еще два человека.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры края, водитель ВАЗ-2107, выехавший на встречную полосу, имеет 28-летний водительский стаж. За последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Илья Николаев

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