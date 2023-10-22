«Принятие законопроекта приведет к сокращению доходов бюджета Кубани»

В Госдуму внесен законопроект о введении в России прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Документом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить налоговую ставку от 0% до 35% в зависимости от величины дохода. Законодательную инициативу комментирует руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер» Вера Сиренко.



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«Законопроект предусматривает шесть налоговых ставок для разных размеров доходов, вместо установленных в настоящее время двух. Для тех, чей доход составляет менее 30 тыс. руб. в месяц, предлагается отменить уплату НДФЛ совсем. Для годового дохода от 360 тыс. руб. до пяти млн руб. и от 5 до 10 млн руб. авторы законодательной инициативы предлагают оставить текущие ставки НДФЛ 13% и 15% соответственно. Годовой доход от 10 до 50 млн руб. предлагается обложить налогом в размере 25%, от 50 до 100 млн руб. — 30%, а доход выше 100 млн руб. — 35%. Повышенными ставками будут облагаться не все доходы, а именно суммы превышения над предыдущим уровнем. Так с годового дохода в 12 млн руб. НДФЛ составит не 3 млн руб., а будет происходить дифференциальный расчет. Из дохода сначала убирается необлагаемый минимум в 360 тыс. руб., далее к доходу до 5 млн руб. применяется 13% НДФЛ, для следующих пяти млн — 15%, а для оставшихся двух млн — 25%. В итоге налог составит 1,8 млн руб.

На протяжении многих лет для России была характерна “плоская” шкала НДФЛ, ставка налога составляла 13% независимо от размера зарплаты. С 1 января 2021 года в РФ уже ввели прогрессивную шкалу НДФЛ, устанавливающую ставку 13% для годового дохода до пяти млн руб. и 15% — свыше пяти млн руб. Предлагаемый фракцией законопроект расширяет градацию ставок подоходного налога в зависимости от дохода, при этом предполагает отмену НДФЛ с доходов ниже 360 тыс. руб. в год. Стоит понимать, что такая отмена НДФЛ будет применяться не только к низким зарплатам. Даже те, у кого высокие доходы, не будут платить НДФЛ с необлагаемого минимума в 360 тыс. руб., а будут платить только с превышения.

Сложно оценить возможность утверждения данного законопроекта, так как Минфин неоднократно заявлял, что не предполагает введение налоговых изменений в ближайшее время. Стоит также отметить, что законопроект, с одной стороны, обделяет региональные и муниципальные бюджеты доходов. Вводимая повышенная ставка НДФЛ не сможет компенсировать выпадающие доходы. С другой стороны, введение повышенных ставок налогов всегда приводит к оттоку инвесторов. Ведь НДФЛ облагаются не только зарплаты, но и дивиденды и пассивные доходы. Также повышение НДФЛ влияет на рост “теневой” экономики и негативно сказывается на доходах регионов.

В текущей практике более высокие результаты показали мероприятия по снижению страховых взносов с сумм зарплат, превышающих МРОТ. Это позволило вывести значительную долю зарплат из тени. Более того, некоторые регионы устанавливают налоговые преференции для бизнеса, который платит высокие зарплаты. Например, в Бурятии устанавливают пониженные ставки по УСН вплоть до 0, если все сотрудники получают зарплату установленного регионом уровня. В Свердловской области такие льготы бизнесу предоставляются по налогу на имущество, при поддержании определенного уровня зарплат работников.

Согласно данным Росстата, по уровню заработной платы Краснодарский край занимает 18 место среди регионов РФ. Такая позиция отражает высокую численность населения региона и при этом невысокие зарплаты. Соответственно, принятие такого законопроекта особенно негативно скажется на бюджете нашего региона. Доля поступлений в бюджет виде НДФЛ составляет порядка 30% от всех доходов бюджета Краснодарского края. Обсуждаемый законопроект фактически вводит понятие необлагаемого минимума, что может грозить выпадением огромной части доходов из бюджета региона и муниципалитетов».

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