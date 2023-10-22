«Локомотив» одержал победу над «Зенитом» в матче Суперлиги по волейболу

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли казанский «Зенит» в матче Суперлиги. Игра проходила на «Локомотив-Арене» в Новосибирске и собрала 5 тыс. зрителей. В первом домашнем матче чемпионата подопечные Пламена Константинова оказались сильнее казанцев, не отдав гостям ни одной партии — 3:0 (27:25, 25:19, 25:21).

18 очков на счету диагонального команды Ильи Казаченков, 12 очков в активе капитана Ильяса Куркаева, 11 — у новичка «Локомотива, болгарского доигровщика Мартина Атанасова, рассказали в пресс-службе новосибирского клуба.

Еще один сибирский волейбольный клуб, «Енисей» из Красноярска, оказался сильнее нижегородского АСК. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 25:16, 25:23).

Илья Николаев