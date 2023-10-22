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Коммерсантъ FM
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Правительство не поддержало признание мошенничества против пожилых отягчающим обстоятельством

Власти не поддержали признание афер против пожилых отягчающим обстоятельством

Правительство РФ оставило отрицательный отзыв на законопроект о включении мошенничества в отношении пожилых в список отягчающих обстоятельств. Власти считают, что обстоятельство не всегда может осознаваться преступником, а преступление в отношении беззащитного или беспомощного и так является отягчающим.

«Данное обстоятельство не всегда будет осознаваться виновным лицом, что может привести к проблемам при квалификации деяния в части установления субъективной стороны состава преступления»,— говорится в отзыве правительства, выдержки из которого опубликовал ТАСС. Правительство отметило, что ранее неоднократно не поддерживали аналогичные законодательные инициативы.

Законопроект разработал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Он предлагал дополнить новым положением статью 63 Уголовного кодекса РФ, в которой перечислены отягчающие обстоятельства. Депутат отмечал, что по итогам 2021 года 17% киберпреступлений совершалось в отношении пенсионеров по старости, 20% потерпевших по статье мошенничество — это лица старше 60 лет.

Леонид Уварчев

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