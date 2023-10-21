Кондратьев и Патрушев открыли новую волейбольную арену в Анапе

В Анапе открыли новый спортивный комплекс «Волейград Арена» и аллею славы российского волейбола. В церемонии открытия участвовали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и полпред президента в ЮФО Владимир Устинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев и Николай Патрушев принимают участие в открытии спорткомплекса "Волейград Арена"

Фото: администрация Краснодарского края Вениамин Кондратьев и Николай Патрушев принимают участие в открытии спорткомплекса "Волейград Арена"

Фото: администрация Краснодарского края

Площадь спорткомплекса составляет более 7,7 тыс. кв. м. Он оснащен профессиональной волейбольной ареной и трибунами на 1500 мест, крытым 25-метровым бассейном с пятью дорожками и местами для зрителей. В администрации Краснодарского края отметили, что это один из крупнейших в РФ спорткомплексом международного уровня. В нем смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и обычные горожане и отдыхающие.

«Сегодня в центре «Волей Град» работают многие объекты. На них продолжат тренироваться спортсмены классического и пляжного волейбола всех уровней – сборной страны, команд мастеров и детей, а также других видов спорта. Хочу пожелать, чтобы эта инфраструктура способствовала каждому, кто здесь готовится, достигать такого результата, к которому он стремится», — заявил Николай Патрушев.

Вениамин Кондратьев напомнил, что на Кубани занимаются спортом около 3 млн жителей, а волейболом – около 120 тыс. человек. «Анапа по праву считается волейбольным центром страны. Более 15 лет здесь, в «Волей Граде», тренируются и соревнуются лучшие команды со всей России, создаются условия для привлечения молодежи к занятиям физической культурой. Сегодня этот современный центр продолжает развиваться», — подчеркнул глава региона.

Спортивный центр «Волей Град» построили в 2007 году. Его общая площадь почти 32,5 тыс. кв. м. В его состав входят крытый универсальный игровой зал, крытый многофункциональный зал с песочным подогреваемым покрытием в зимний период, 14 открытых спортивных площадок на территории центра и на берегу моря, три гостиничных корпуса и шесть коттеджей с апартаментами, собственный пляж и тренажерный зал.

Александр Орлов

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