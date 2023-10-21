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«Амкар» проиграл в Москве

Очередной матч чемпионата страны по футболу среди команд Второй лиги в группе «Серебро» футболисты «Амкара» провели в столице в эту субботу. Соперником был ФК «Родина-2». Гости первыми отрыли счет. Гол забил Кирилл Бурыкин. Однако в средине второго тайма хозяева не только сумели отыграться, но и выйти вперед. В итоге победа «Родины-2» со счетом 2-1. Это третье подряд поражение подопечных Ивана Черенчикова в турнире.

Следующий поединок «Амкар» проведет в Перми 28 октября против аутсайдера чемпионата «Салюта» из Белгорода.

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