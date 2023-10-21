«Яндекс Погода»: 22 октября в Черноземье будет дождливо, до +12°

В воскресенье на территории Черноземья будет преимущественно дождливо, а среднесуточная температура составит от +6° до +12°, следует из аналитики сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего будет в Белгороде, где ожидается облачность с прояснениями и температура воздуха прогреется до +12°. В Воронеже воскресенье обещает быть пасмурным, а отметка термометра поднимется до +8°.

В остальных регионах Черноземья пройдет небольшой дождь: в Липецкой и Тамбовской областях температура составит +6°, на Орловщине ожидается до +8°, а в Курской - до +10°.

Владимир Зоркий