В ходе СВО погиб мобилизованный уроженец Курской области Александр Францев

В правительстве Курской области сообщили о гибели 16 октября при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции (СВО) уроженца хутора Морозов Фатежского района Александра Францева.

Как уточнили в облправительстве, Александр Францев был призван в ряды Российской армии в рамках частичной мобилизации в прошлом сентябре. 35-летний боец служил водителем автомобильного отделения взвода обеспечения. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Владимир Зоркий