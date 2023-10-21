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В Курганской области утвержден новый норматив по обращению с отходами

Правительство Курганской области утвердило новый норматив по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей региона. Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, для жилых помещений многоквартирных домов норматив накопления ТКО установлен на уровне 219 кг в год на одну расчетную единицу (в предыдущей редакции он составлял 168,6 кг в год) или 1,77 кубометра в год (ранее было 1,8 кубометра). Для жилых домов норматив составляет 257,45 кг в год (ранее – 176 кг) или 2,7 кубометра.

В правительстве Курганской области ранее подчеркивали, что принятие нового норматива не отразится на тарифах на вывоз отходов.

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