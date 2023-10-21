В Нижнем Тагиле устранили аварию на сетях, оставившую 20 тыс. человек без газа

Служба газового хозяйства «ГАЗЭКС» устранила аварию на газопроводе, в результате которой без газа осталось 20 тыс. человек, сообщил в своем telegram-канале глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По словам мэра, газоснабжение в городе восстановлено в полном объеме.

Ранее господин Пинаев писал, что утром в Нижнем Тагиле на газовых сетях произошла «серьезная авария». При проведении работ на перекрестке Октябрьской революции — Ленина повредили газопровод высокого давления. До устранения аварии газ отключили в 253 многоквартирных домах, в которых проживает около 20 тыс. человек.

Василий Алексеев

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