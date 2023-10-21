Инициатор закрытого проекта по строительству завода зарегистрировала новую компанию

Бизнесмен Юлия Шитикова зарегистрировала в Перми новую компанию, ООО «Компания специального назначения «Промышленная целлюлоза малотоннажный завод». По данным «СПАРК-Интерфакс», юрлицо было зарегистрировано 17 октября текущего года. Основной вид деятельности — производство целлюлозы и древесной массы.

Ранее другие компании госпожи Шитиковой, ООО «Промышленная целлюлоза» и ООО «Промышленная целлюлоза М» были связаны с реализацией проекта по строительству завода в Чусовом для чего взяла в аренду площади металлургического завода. Предприятие планировало выпускать до 250 тыс. целлюлозы. В 2016 году решением краевых властей проекту был присвоен статус «приоритетный». В итоге компанию лишили этого статуса из-за невыполнения обязательств: выяснилось, что инвестор решил отказаться от первоначальных планов и организовать малотоннажное производство мощностью 30 тыс. тонн. По одной из версий, на площадке в Чусовом компания якобы занималась добычей оставшегося металлоконцентрата, который потом продавался. В обществе эту информацию категорически опровергали. Затем местные власти через суд обязали общество покинуть площадку. «Промышленная целлюлоза» безуспешно пыталась оспорить эти решения в судах.

С госпожой Шитиковой по известным редакции номерам связаться не удалось.