Скончался глава «Яркоммунсервиса» Михаил Гусарин

В Ярославле скончался директор АО «Яркоммунсервис» Михаил Гусарин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Ярославского района Николай Золотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Господи Гусарин родился в Ярославле и более 10 лет возглавлял компанию по предоставлению коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителям. В системе ЖКХ он работал с 1985 года.

«Знал его лично, хороший человек… Мои соболезнования родным и близким. Светлая память»,— написал господин Золотников.

АО «Яркоммунсервис» поставляет тепловую энергию на территории 13 муниципальных районов области. 90% потребителей услуг – бюджетные организации и население области. Кроме того, АО «Яркоммунсервис» обладает собственной строительной техникой и предоставляет услуги аренды спецтехники в Ярославле. Принадлежит правительству Ярославской области.

Алла Чижова