В Екатеринбурге бригады по отлову животных поймали 629 собак

В Екатеринбурге за девять месяцев 2023 года отловили 629 собак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На волю были выпущены 299 собак, пристроены в семью или возвращены хозяевам — 214.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В администрации уточнили, что после осмотра, стерилизации, вакцинации и установки желтой бирки в ухе и электронного чипа в холке при отсутствии агрессии животное выпускают в место, откуда его забрали. В мэрии отметили, что отдают животных и в частные руки. «Необходимо регулярно навещать собаку, привыкать друг к другу, гулять. И только после этого принимается решение, возможен переезд или нет», — говорится в сообщении.

Напомним, в интервью «Вечернему Екатеринбургу» глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что в 2022 году в городе отловили 751 собаку. 557 животных выпустили в среду обитания, 139 — отдали в частные руки, 32 — вернули прежним хозяевам.

Василий Алексеев

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