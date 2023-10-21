Ижевчане хотят провести новогодние праздники в Удмуртии

Каждый третий ижевчанин планирует провести новогодние каникулы дома. Об этом стало известно по итогам опроса экономически активных горожан, организованного в середине октября сервисом SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Причем, среди желающих остаться в новогодние праздники дома больше мужчин, чем женщин: 37% против 30%. В зимние каникулы ижевчане будут отсыпаться, общаться с семьей, проведут время за чтением книг и просмотром сериалов.

Большую часть новогодних каникул планируют быть дома 33% респондентов. В два раза меньше ижевчан поедут на дачу или в деревню. 10% опрошенных предпочитают каникулы в гостях. Отправиться в путешествие решили 8% жителей Ижевска. Из них 6% — по России и, в основном, уедут в Санкт-Петербург, Москву и Казань. 2% предпочитают каникулы за границей, больше выбирая Таиланд, Египет и ОАЭ. В начале января поездки по России больше предпочитают женщины.

15% горожан будут работать в новогодние каникулы. Чаще всего это респонденты моложе 34 лет (22%).