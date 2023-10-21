Храм отказался от сервитута

Арбитражный суд Крыма отказал в иске Никитскому ботаническому саду в Ялте, который требовал установить сервитут Церкви Преображения Господня на относящийся к ее пользованию земельный участок. Суд решил, что сервитут устанавливается по соглашению между сторонами процесса, а протоиерей церкви выступил против иска, поскольку храм является объектом культурного наследия, и территория вокруг него должна быть признанной охранной зоной. Юристы считают, что необходимость установления сервитута в данном случае отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: crimea-palomnik.ru Фото: crimea-palomnik.ru

Арбитражный суд Крыма отказал ФГБУ науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» в иске на установление сервитута Церкви Преображения Господня в Ялте на относящийся к храму земельный участок общей площадью 244 га в поселке Никита в Ялте. Сама Церковь расположена у входа в Никитский ботанический сад и является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения.

Сервитутом является право пользования чужой собственностью, которое может распространяться на нежилое и жилое помещение либо земельный участок Церковь Преображения Господня возвели с 1882 по 1887 годы, инициатором строительства выступил директор Никитского сада Александр Базаров. 26 апреля 1885 года храм посетили император Александр III и его сын Николай. Церковь представляет собой четырехконечный крест. В здании два этажа: на первом размещалась больница и квартира священника, на втором — сама церковь.

В решении суда отмечается, что Симферопольская и Крымская епархия РПЦ, а также МТУ Росимущества в Республике Крым и Севастополе просили в удовлетворении исковых требований отказать. Однако крымское министерство культуры посчитало целесообразным передать земельный участок в собственность либо пользование Свято-Преображенскому храму.

Суд установил, что спорный участок был передан в постоянное пользование ботаническому саду на основании распоряжения Росимущества в декабре 2021 года. На этой территории располагалась церковь, которая до 2022 года принадлежала научному центру. В материалах дела говорится, что сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим его установления, и собственником соседнего участка. Однако, как установлено в суде, сторонами соглашения договоренности об установлении публичного сервитута достигнуто не было.

«С иском в суд обратился пользователь земельного участка, чьи права не нарушены проходом либо проездом к земельному участку, препятствий в пользовании не имеется, а целью установления публичного сервитута согласно доводов истца является – избежание нарушений земельного законодательства, что не соотносится с положениями ст. 39.37 Земельного кодекса РФ»,— говорится в решении суда.

Суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на отсутствие в материалах дела доказательств о необходимости установления публичного сервитута, как и доказательств обращения к органу местного самоуправления с ходатайством об его установлении.

«Храм находится на территории федерального значения “Никитский ботанический сад”. Я выступил против удовлетворения иска об установлении сервитута на участок, так как церковь является объектом культурного наследия и возле него должна быть охранная зона, установленная министерством культуры Республики Крым»,— прокомментировал «Ъ-Кубань» настоятель церкви — протоиерей Василий Мотуз.

Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута, поясняет представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Радочкина. В данном случае, по словам собеседницы «Ъ-Кубань», такая необходимость не очевидна.

«В числе целей установления сервитута размещение объекта религиозной организации с установленной защитной зоной объекта культурного наследия отсутствует. Исходя из изложенных обстоятельств, процент успешного обжалования истцом рассматриваемого судебного акта минимален. Предоставлению необходимого для эксплуатации церкви земельного участка предшествует процедура его образования путем раздела либо выдела из исходного участка достаточно обширной площадью (более 243,9 га)»,— резюмирует госпожа Радочкина.

Тат Гаспарян

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