Житель Пугачево в Удмуртии погиб при взрыве принесенного домой снаряда

В селе Пугачево Малопургинского района Удмуртии от детонации снаряда погиб 57-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным доследственной проверки, 21 октября работник по утилизации боеприпасов доставил домой снаряды, чтобы сдать их в металлолом. При попытке разобрать боеприпас произошла детонация, в результате он погиб. В Пугачево выехали следователи, проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия.

Напомним, в июне 2011 года из-за пожара на территории арсенала в селе Пугачево произошла детонация боеприпасов, которые разлетелись на несколько километров. На протяжении последующих лет специалисты собирали оставшиеся снаряды. Подробнее читайте в материале «Продолжается бой».