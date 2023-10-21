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Заседания челябинского заксобрания предложили начинать с гимна России

Комитет по регламенту и этике заксобрания Челябинской области поддержал инициативу депутата Сергея Буякова начинать заседания регионального парламента с прослушивания гимна России. Об этом сообщают в пресс-службе собрания.

Господин Буяков отметил, что в ряде регионов заседания законодательных органов начинаются с исполнения национального гимна РФ, и уже более года с него начинается учебная неделя в школах.

«Предлагаю внести изменения в ст. 72 регламента законодательного собрания и закрепить положения, что после открытия законодательного собрания депутаты и приглашенные стоя прослушивают гимн Российской Федерации, а после закрытия – гимн Челябинской области»,— сказал Сергей Буяков.

Внесение поправок депутаты рассмотрят на заседании областного парламента 26 октября.

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