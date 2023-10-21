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АСВ пытается обжаловать освобождение от долгов экс-совладельца Экопромбанка

Агентство по страхованию вкладов направило заявление в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в котором просит отменить решения нижестоящих инстанций о прекращении банкротства экс-совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. С аналогичной жалобой обратился банк ВТБ. Напомним, в апреле Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о завершении реализации имущества господина Нелюбина. При этом Владимир Нелюбин был освобожден от исполнения части требований кредиторов. Это определение ВТБ и агентство по страхованию вкладов пытались обжаловать в апелляции. В ходе процесса АСВ указывало, что суд при вынесении решения не дал оценку недобросовестным действиям должника. В частности, его представители утверждали, что господин Нелюбин выводил ликвидные активы, а также намеренно наращивал долговую нагрузку. Представители ВТБ указывали, что экс-банкир совершал противоправные сделки, которые привели к росту кредиторской задолженности и уменьшению активов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В итоге апелляционная инстанция в удовлетворении жалоб отказала. Суд сослался на неоспоренный вывод финансового управляющего, который не обнаружил признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Рассмотрение кассации назначено на 31 октября этого года.

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