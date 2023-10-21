В центре Москвы в ДТП с шестью машинами пострадали три человека

Шесть машин столкнулись на Марксистской улице в центре Москвы. В результате пострадали три человека, сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.

Авария произошла около 11:05 в районе дома №24. Причины ДТП пока неизвестны. Движение в сторону центра перекрыто.

«Занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по одной полосе, движение затруднено»,— заявили в столичном департаменте транспорта.

Лаура Кеффер