Паром с пассажирами и машинами сел на мель на реке Лена в Якутии

Паром, перевозящий пассажиров и автомобили, сел на мель на реке Лена в Якутии, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Ведутся работы по снятию судна с мели с помощью буксира. Якутская транспортная прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в районе поселке Нижний Бестях. Судно «Паром 4» направляется по маршруту Нижний Бестях—Якутск. На борту находятся 50 пассажиров и 3 члена экипажа, никто не пострадал. Причина ЧП пока неизвестна.

Лаура Кеффер