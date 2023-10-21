«Каждое блюдо стало гастрономическим символом российского города»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получился новый набор блюд популярного столичного заведения, посвященный достопримечательностям Золотого кольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Twins Garden Фото: Twins Garden

Ресторан Twins Garden представил свой первый сет без братьев Сергея и Ивана Березуцких под названием «Путешествие по Золотому кольцу», каждое блюдо в котором стало гастрономическим символом определенного российского города.

Так, Переславль-Залесский представляет мякоть подсоленного сига с хрустящим картофельным пончиком и икрой ряпушки. Ростов Великий символизирует «жемчужина» с паштетом из абалона внутри, подается она с рагу из рапанов и белых грибов. Ярославль, знаменитый кроличьими хозяйствами, представляет крошечная корейка кролика и его же грудка с томленой в печи капустой нескольких сортов и маринованным кейлом. А Суздаль воплощает мясо ягненка в горшочке с томлеными овощами, заключенными в декоративную репу из пчелиного воска. Всего в сете представлено восень блюд, стоит он 19 тыс. руб.

В дополнение предлагаются три варианта винного пейринга от шефа-сомелье Светланы Ломсадзе. Это «Спарринг вслепую», во время которого гость должен угадать, какие три из шести вин: российские, пейринг с редкими винами из Ливана, Израиля и Сирии под общим названием «Восточное Средиземноморье», и классическое сопровождение «Только Пино» от игристых до десертных вин одного сепажа. Стоимость винного пейринга к сету — от 9 тыс. руб. до 18 тыс. руб. В целом команда Twins Garden очень достойно справилась со своей миссией, несмотря на отсутствие шефов. Так что впереди у ресторана еще точно много интересного.