В Миассе полиция завела восемь уголовных дел на альфонса-мошенника

Полиция Миасса задержала злоумышленника, который знакомился с женщинами в заведениях, входил к ним в доверие, брал в долг деньги и не возвращал. Чаще всего он говорил, что ему нужно избавиться от накопившихся долгов, которые «мешали дальнейшей счастливой жизни с новой возлюбленной», отмечают в ГУ МВД России по Челябинской области.

Больше всего от действий мошенника пострадала жительница Миасса 1991 года рождения. Она отдала ему 1,25 млн руб. Большую часть этой суммы потерпевшая взяла в кредит.

В отношении подозреваемого возбуждено восемь уголовных дел.