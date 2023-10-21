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обновлено 10:48

«Транскапиталбанк» оштрафовали за взимание незаконной комиссии

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выявило нарушения в работе ПАО «Транскапиталбанк». Кредитное учреждение незаконно взимало комиссию за выдачу справки о сумме выплаченных процентов по ипотеке.

С жалобой в Роспотребнадзор обратилась клиентка банка. Женщина запросила в банке информацию о сумме выплаченных процентов по ипотечному кредитному договору. Банк предоставил эти данные, взыскав при этом плату в размере 100 руб. Однако взимание платы за выдачу справки о сумме выплаченных процентов по кредитному договору противоречит требованиям Закона «О защите прав потребителей», «О банках и банковской деятельности», «О потребительском кредите». Банк не вправе брать вознаграждение за предоставление данной информации, поскольку безвозмездное ее получение предусмотрено законом.

За правонарушение банк привлечен к административной ответственности. Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Постановление о привлечении к административной ответственности было оспорено банком. Решением Арбитражного суда Пермского края признал действия Роспотребнадзора законными.

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