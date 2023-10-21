В Юкаменском районе Удмуртии объявлен карантин из-за болезни скота

У крупного рогатого скота в личных подсобных и сельхозорганизациях деревень Засеково, Верхняя Пажма, Нижняя Пажма Юкаменского района Удмуртии выявлены случаи узелкового дерматита. Возбудитель заболевания распространяется быстро с высокой вероятностью поражения животных. Об этом в своем телеграмм-канале сообщила первый вице-премьер правительства Удмуртии Ольга Абрамова. В Юкаменском районе объявлена чрезвычайная ситуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Не менее чем 30 дней территория будет на карантине. Для быстрого и эффективного купирования очага весь крупный и мелкий рогатый скот будет изъят с последующей выплатой компенсаций. Специалисты запретили перемещение животных и продукции животного происхождения, кормов в Засеково, Верхней Пажме, Нижней Пажме и в радиусе 1 км от них.

В карантинной зоне работают ветеринары, представители Россельхознадзора и администрации Юкаменского района. Специалисты провели обход домовладений и проверки поголовья, провакцинировали 12 тыс. голов крупного и 1,6 тыс. голов мелкого рогатого скота, организована круглосуточная работа карантинных постов. Сотрудники ветслужбы начали эвтаназию животных с признаками заболевания.

«Горячая линия» Главного управления ветеринарии Удмуртии работает круглосуточно. Все вопросы по данной ситуации можно задать по телефону 8-800-222-17-16