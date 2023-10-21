В Пермском округе открыли новую лыжероллерную трассу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр спорта РФ Олег Матыцин открыли лыжероллерную трассу в деревне Шилово в Пермском муниципальном округе.

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Длина трассы составляет 3 км. «Спасибо строителям, инвесторам и отдельно министерству спорта России за поддержку! Важно все больше и больше открывать спортивные объекты в небольших населенных пунктах страны – это позволит для каждого жителя России сделать спорт – нормой жизни», — заявил на открытии объекта глава региона.

Мероприятие прошло в рамках форума «Россия — спортивная держава»