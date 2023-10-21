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В Приангарье будут развивать гонки дронов

Гонки дронов будут развивать в Иркутской области. Соответствующее соглашение минспорта региона заключило с Федерацией гонок дронов России. В частности, документ предусматривает «содействие в подготовке и формировании сборной команды региона по гонкам на дронах».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В Иркутском филиале Московского государственного технического университета гражданской авиации есть отделение эксплуатации беспилотных авиационных систем. Я считаю, наша задача развивать это направление и координировать работу по развитию этого вида спорта в нашей области»,– сказал глава минспорта области Павел Богатырев

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Оксана Павлова

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