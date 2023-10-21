Задержан подозреваемый в нападении на женщин в микрорайоне Ераничи

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении нападений на женщин в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает телеграм-канале краевого главка МВД. Подробности операции пока не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Пермскому краю Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Напомним, в октябре на ул. Подводников в микрорайоне Ераничи две девушки подверглись атакам неизвестного. Первое нападение произошло 7 октября — тогда злоумышленник приставил нож к горлу 19-летней Зарине Хасановой и пытался увести ее с собой. Девушке удалось вырваться. 15 октября утром у того же дома нападению подверглась 18-летняя Ульяна Трефилова. Мужчина стал тащить девушку за волосы и говорить, что убьет ее. Пострадавшую спас окрик одного из жильцов дома с балкона.

Вчера оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался уроженец Свердловской области Евгений Андреев, 1978 года рождения, находящийся в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления.