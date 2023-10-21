В отношении главы и экс-замглавы Александровского МО могут провести антикоррупционную проверку

Глава Александровского муниципального округа Ольга Лаврова и ее бывший первый заместитель Владимир Белобаржевский могут быть подвергнуты процедуре проверки на наличие нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом свидетельствует документ ответа на обращение в прокуратуру депутата Александровской окружной думы Марины Зиминой (имеется в распоряжении «Ъ-Прикамье»). Она обращалась в надзорный орган по поводу совместного проживания руководителей муниципалитета и наличия конфликта интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«По результатам рассмотрения в прокуратуру Пермского края направлена информация для принятия решения о направлении материалов проверки в комиссию по рассмотрению вопросов в сфере противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, глав местной администрации по контракту муниципальных образований Пермского края о соблюдении главой муниципального образования Пермского края ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от. 25.12.2008 №273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными законами»,— написано в документе.

Напомним, в октябре Владимир Белобаржевский покинул должность заместителя главы Александровского округа. На посту чиновник курировал вопросы ЖКХ. До объединения поселений округа господин Белобаржевский являлся главой Яйвинского городского поселения. Весной 2021 года политик участвовал в конкурсе по отбору главы округа, в котором набрал три голоса депутатов. Победу одержала на тот момент муниципальный депутат Ольга Лаврова, набравшая десять голосов. После избрания главой она назначила Владимира Белобаржевского первым заместителем главы администрации.