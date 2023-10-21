Канье Уэст не будет участвовать в выборах президента США

Американский рэпер Канье Уэст отказался от идеи участвовать в президентских выборах в 2024 году, сообщил его адвокат Брюс Маркс изданию Rolling Stone. В 2022 году музыкант говорил, что будет участвовать в гонке.

Издание отмечает, что поданная в октябре декларация политического комитета господина Уэста в Федеральную избирательную комиссию США свидетельствует о прекращении предвыборной кампании. Собеседник Rolling Stone в комитете сказал, что вероятность участия рэпера в гонке «более чем отдаленная».

Канье Уэст выдвигал свою кандидатуру на выборах 2020 года. Тогда он набрал около 60 тыс. голосов американцев.

Как артист Канье Уэст превратился в озлобленного антисемита Йе — в материале «Ъ» «Прощай, Канье».

Леонид Уварчев