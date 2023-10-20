Казанского журналиста включили в перечень террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила признанного иностранным агентом казанского журналиста Андрея Григорьева в перечень лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», под №3828.

Андрей Григорьев (иноагент) ранее возглавлял казанскую редакцию «Московского комсомольца», а в последние годы был сотрудником издания «Idel.Реалии» (признано иностранным агентом) — проекта «Радио Свобода» (признано иностранным агентом). После начала спецоперации РФ на Украине покинул Россию.

В ноябре прошлого года он был заочно арестован и объявлен в розыск по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей).

Следствие эти решения не комментировало. Предполагается, что их поводом стал опубликованный в YouTube видеоролик о нападении на посла РФ в Польше в мае 2022 года, якобы содержащий «высказывания, направленные на оправдание действия, связанного с насилием».

В связи с этим уголовным делом в августе и сентябре прошлого года у ряда казанских журналистов и активистов прошли обыски.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"