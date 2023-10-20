Вернуть и уничтожить

Кассационный суд оставил без изменения решения нижестоящих инстанций, признавших недействительным «красный» диплом о высшем образовании начальника следственного управления УМВД по Краснодару Германа Ялового. В настоящее время полицейского судят по обвинению в использовании поддельного документа. В то же время, полковник юстиции до сих пор не уволен из органов, а в подтверждение его квалификации коллеги Ялового предоставили информацию о еще одном его высшем образовании, якобы полученном во Владимирском юридическом институте ФСИН России. По мнению экспертов, контракт с Германом Яловым все равно должен быть расторгнут ввиду предоставления им при поступлении на службу ложных сведений, а также совершения проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

19 октября Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил без изменения решения нижестоящих инстанций, признавших диплом замначальника следственного управления УМВД Краснодара — начальника следственной части Германа Ялового недействительным. Кроме диплома, незаконными были признаны также приказы о его зачислении в Краснодарский юридический институт МВД, допуске к госэкзаменам, присвоении квалификации «юрист» и выдаче диплома с отличием. Основанием для принятия такого решения, как говорится в определении Краснодарского краевого суда, стала подложная академическая справка об обучении господина Ялового в Ставропольском университете, на основании которой он был переведен в Краснодарский юридический институт МВД. Благодаря ей мужчина, поступивший в ставропольский вуз в 1998 году, смог после перевода в краснодарский вуз в 2000-м окончить его в этом же году. В итоге суд обязал полицейского начальника вернуть диплом в вуз для уничтожения.

Установление факта предоставления в краснодарский вуз поддельного документа стало основанием также для возбуждения в отношении господина Ялового уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УКРФ (использование заведомо поддельных документов). Оно с декабря прошлого года рассматривается в Прикубанском районном суде Краснодара. За совершение преступления, предусмотренного данной статьей закон предполагает наказание вплоть до года лишения свободы.

В то же время, как стало известно «Ъ-Кубань» из письма за подписью начальника следственного управления УМВД по Краснодару Михаила Редковского, адресованного руководителю юрфирмы «Центр правосудия» Армену Восканяняну (скан-копия есть в распоряжении «Ъ-Кубань»), Владимирский юридический институт ФСИН России предоставил информацию, что у Германа Ялового имеется еще один диплом о высшем юридическом образовании. Обучение в вузе господин Яловой якобы проходил с 2009 по 2013 годы. Это дает основание не разрывать с контракт с полковником юстиции, который, несмотря на скандал с поддельной справкой и уголовным делом, до сих пор находится в должности.

Армен Восканян предполагает, что пока судом рассматривается уголовное дело, срок давности привлечения полицейского к ответственности за использование поддельного документа может истечь.

По мнению руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, который по просьбе «Ъ-Кубань» проанализировал позицию руководства краснодарского следствия, если речь идет о предоставлении заведомо ложных сведений о якобы соответствии госслужащего квалификационным требованиям при поступлении на службу, то контракт с ним подлежит расторжению.

«Другим основанием для увольнения является совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. При этом даже непривлечение его к уголовной ответственности за использование поддельных документов не может быть принято во внимание. Еще в 2015 году Конституционный суд РФ определил, что несоблюдение сотрудником добровольно взятых на себя обязательств является достаточным поводом для его увольнения. К тому же прекращение уголовного преследования в связи с истечением срока давности является нереабилитирующим основанием и в большинстве правоотношений подтверждает виновность лица», - резюмирует юрист.

Андрей Обнорский

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