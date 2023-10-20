В аэропорту Анапы завершили комплексную модернизацию пункта пропуска

В международном аэропорту Анапа (Витязево), который входит ГК «Аэродинамика», завершили масштабную модернизацию воздушного пункта пропуска. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Пропускная способность терминала увеличится почти втрое и составит до 160 пассажиров в час. В ведомстве отметили, что пункт пропуска оснащен современным оборудованием, комплексом технических средств для организации пограничного, таможенного и других видов контроля.

Представители Минтранса России, Росгранстроя и государственных контрольных органов провели выездное совещание. Они признали объект соответствующим всем необходимым требованиям.

На реконструкцию всего аэропорта Анапы из федерального бюджета выделили 2,2 млрд руб. На проектно-изыскательные работы из собственного бюджета «Аэродинамика» направила около 40 млн руб.

Татьяна Ручкина

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