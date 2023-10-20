Склады рядом с аэропортом Краснодара выставят на аукцион за 177,5 млн рублей

В Краснодаре проведут торги по продаже имущественного комплекса рядом с аэропортом Краснодара. Его начальная цена составит 177,5 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На аукцион выставят участок площадью 5,6 га и объекты недвижимости общей площадью 3,2 тыс. кв. м. Торги пройдут 24 ноября.

Комплекс находится на улице Уральская, 228. Ранее здесь был центр таможенной обработки грузов ФТС. Недалеко от объекта расположены склады, незастроенные территории, железнодорожные пути и жилая застройка. В 150 метрах находится дорожная развязка улицы Уральская и Восточного обхода Краснодара. Расстояние от объекта до аэропорта составляет около 3 км, до центра города – 18 км.

Первый замруководителя департамента развития бизнеса Анастасия Шишмарева отметила, что развитие территории краснодарского аэропорта является одним из ключевых направлений флагманского проекта «Южный экспортно-импортный хаб», входящего в «Стратегию-2030». Территория аэропорта предусматривает создание специализированных складских комплексов для организации перевозки особо срочных и на значительные расстояния грузов. С помощью складов создадут единую логистическую цепочку. Это позволит увеличить объемы торговли, рост занятости населения и экспортно-импортные операции.

Татьяна Ручкина

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