Рекультивацию мусорного полигона под Геленджиком завершат к концу года

В Кабардинке работы по рекультивации мусорного полигона выходят на заключительный этап. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Богодистов, полностью завершить их планируют до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

«На сегодняшний день завершается формирование рекультивационного экрана, ведется укладка верхнего слоя из пескогрунта. Параллельно идет завоз плодородного грунта, после чего последует высадка зеленых насаждений»,— отметил глава Геленджика.

На объекте уже установили и запустили 30 газоотводящих труб, которые выводят из «тела» полигона накопленные газы. Они будут работать в течение пяти лет.

Мусорный полигон в селе Кабардинка функционировал с 1973 года. Уже более пяти лет он не используется. На его территории размещено 6,5 млн кубометров отходов, а в негативной зоне проживает 120 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка». В итоге Краснодарскому краю выделили из федерального бюджета на рекультивацию полигона 257 млн руб.

Татьяна Ручкина

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