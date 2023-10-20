Наследники Берлускони хотят избавиться от его ничего не стоящей коллекции

Перед наследниками бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося этим летом, встала задача куда-то пристроить его частную коллекцию, состоящую примерно из 25 тыс. картин, скульптур и других произведений искусства, сообщает La Repubblica. Проблема в том, что почти все эти предметы не имеют никакой ценности, поскольку покупались господином Берлускони в основном в телемагазинах. А оплата специально арендованного экс-премьером для хранения коллекции склада будет обходиться примерно в €800 тыс. в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Medichini / AP Фото: Andrew Medichini / AP

Итальянское издание цитирует искусствоведа и бывшего члена парламента Витторио Сгарби, который утверждает, что на создание всей своей коллекции Сильвио Берлускони потратил всего около €20 млн. По его словам, эта коллекция «чудовищно развлекательная», но мало чего стоит, сплошная «мазня», лишь «шесть-семь» предметов из нее представляют хоть какой-то интерес. «Ничего не изучалось, просто он носился с идеей скупки кучи произведений искусства, неважно каких»,— рассказал Витторио Сгарби.

Большинство предметов, по его словам, были приобретены в самые последние годы жизни Сильвио Берлускони: у него в это время была бессонница, и он коротал ночи за просмотром каналов с телеаукционами. По словам господина Сгарби, наследники подумывали о том, чтобы вообще просто уничтожить коллекцию, оставив себе те немногие ценные предметы, которые в ней есть. Искусствовед отмечает, что ему неизвестно, начали ли наследники приводить в исполнение свой план. «Не знаю этого, но знаю то, что по крайней мере с художественной точки зрения это не будет преступлением»,— добавил он.

Алена Миклашевская