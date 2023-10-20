«Лайнер» пойдет в торговое плавание

После открытия пустующий несколько лет ТЦ «Лайнер» продолжит функционировать как торговый центр. Новые собственники здания — предприниматели Сергей и Светлана Жуковы, близкие к дилеру Lada — автосалону «Лада Центр Пермь», уже нашли якорных арендаторов на первые три этажа. Открытие очередного ТЦ готовится вопреки уходу торговли в онлайн и кризисным явлениям в экономике. Эксперты отмечают спрос на офисную недвижимость и видят наиболее перспективным для «Лайнера» соединение торгово-офисных функций либо смену назначения этого объекта на офисное.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новые собственники ТЦ «Лайнер» на бульваре Гагарина, 46, закрытого судебными приставами пять лет назад, поделились планами по развитию объекта. Ранее основную часть площадей «Лайнера» (более 6 тыс. кв. м) приобрели пермские предприниматели Сергей и Светлана Жуковы. В проекте запуска объекта участвует также сын бизнесменов Владимир Жуков — совладелец и директор «Эксперт Авто» (дилер LADA). Новые владельцы недавно устранили нарушения требований пожарной безопасности здания, чтобы оно снова функционировало. Как рассказал «Ъ-Прикамье» Владимир Жуков, здание «Лайнера» сохранит свое назначение и после открытия будет работать как торговый центр.

«Электропроводка и все инженерные коммуникации в ТЦ пришли в плохое состояние. Поэтому сейчас мы заказываем проект и будем полностью переоснащать здание новыми коммуникациями»,— сообщил Владимир Жуков. По словам собеседника, за последние годы требования к инженерным сетям коммерческих зданий изменились и «Лайнер» должен им соответствовать. Кроме того, принято решение поменять стеклянные фасады строения. «Они уже морально устарели»,— считает господин Жуков. Бизнесмен добавил, что на первые три этажа здания уже найдены якорные арендаторы — это крупные сетевые компании, готовые подписать соответствующее соглашение. Кто именно входит в пул арендаторов «Лайнера», Владимир Жуков не назвал, сославшись на коммерческую тайну. Открыть торговый центр планируется к лету 2024 года.

Девятиэтажное здание ТЦ «Лайнер» общей площадью 8,8 тыс. кв. м построено в 2006 году холдингом «Сатурн-Р». По данным группы ТЦ в соцсети «ВКонтакте», объект имеет грузовые и пассажирские лифты, эскалаторы до пятого этажа и парковку. В 2018 году суд приостановил эксплуатацию ТЦ из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности. В здании имелось множество иных нарушений. «Лайнер» не работает и сейчас. О приобретении более 70% площадей здания ТЦ предпринимателями Жуковыми «Ъ-Прикамье» стало известно в июле этого года. Примерно тогда же краевая прокуратура сообщила, что новые собственники «Лайнера» устранили нарушения требований пожарной безопасности.

Торговые центры уже третий год периодически испытывают проблемы сниженного трафика из-за эпидемиологических или политических событий. В 2020–2021 годах падение посещаемости было связано с пандемией коронавируса и ограничениями из-за нее. В 2022 году трафик в ТЦ упал после начала СВО. Иностранные бренды массово уходили из РФ, впоследствии пустующие площади занимали российские, китайские или турецкие ритейлеры. В разные периоды времени в компании Focus Technologies отмечали сокращение посещаемости региональных ТЦ. К примеру, в начале сентября и нового делового сезона их посещаемость выросла на 9% по сравнению с прошлым годом. В то же время за девять месяцев года продажи одежды и средний чек в несетевых магазинах в Прикамье упали на 22% и 6% соответственно. Для повышения трафика крупные ТЦ практикуют проведение спортивных, детских мероприятий, ярмарок и прочего. В феврале один из крупнейших местных ТЦ — «Семья» — начал проводить ночные спортивные и развлекательные мероприятия.

Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова обратила внимание, что изначально «Лайнер» работал как торгово-офисный объект, причем магазины размещались на первых трех этажах. Сейчас владельцы здания вполне могут восстановить его работу в качестве торгово-офисного центра, уверена эксперт. На первых двух этажах можно открыть магазины, кафе или ресторан, а на более высоких — офисы. «Если есть арендаторы, готовые вставать туда, то концепция рабочая и собственники могут двигаться в этом направлении. Считаю, что там может получиться неплохой, востребованный объект, если владельцы “Лайнера” еще немного вложат в обновление инженерных сетей и внешний вид»,— рассуждает госпожа Денисова. Если развивать торговлю в «Лайнере» не получится, можно использовать все здание под офисы. По словам Елены Денисовой, в Перми наблюдается высокий спрос на офисные помещения, а здание расположено близко к центру города и имеет паркинг, востребованный такими арендаторами.

«У “Лайнера” была исторически сложная судьба, и, когда на рынке наблюдался бум на посещение ТЦ, этот объект и в то время был не очень популярен»,— поделилась директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина. Локация здания отрицательно влияет на его посещаемость. Здание на бульваре Гагарина удалено от основных пешеходных потоков, имеет небольшую парковку, неудобные подъезды. Госпожа Давлетшина видит наиболее перспективным для «Лайнера» соединение торгово-офисных функций. «Скорее всего, со временем основная доля площадей здания может сменить назначение на офисное. Это направление для “Лайнера” более жизнеспособное»,— высказывается директор Research & Decisions.

Евгения Ахмедова