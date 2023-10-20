«Пропасть все больше расширяется»

В Кремле прокомментировали обращение президента США Джо Байдена к нации. Глава американской администрации, в частности, поставил в один ряд Россию и «Хамас», заявив о том, что у них есть цель уничтожить демократии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в международной обстановке наступает очень опасный момент. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе с последним утверждением полностью согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент США Джо Байден в обращении к нации поставил Россию и «Хамас» в один ряд. Их, по мнению главы государства, объединяет одна общая цель — уничтожить соседние демократии. Хотя, конечно, украинский и ближневосточный конфликты разные по своей сути. Тем не менее это вызов в первую очередь Америке, которая призвана демократию защищать.

Именно поэтому поддержка Украины и Израиля — правильная инвестиция, которая принесет высокие дивиденды будущим поколениям граждан США. Иными словами, американцы, помогая далеким вроде бы странам, на самом деле защищают самих себя на дальних рубежах. Если же эти вложения не сделать сейчас, то нельзя исключать, что воевать придется уже самим в некой перспективе. Таков основной смысл сказанного.

В этой связи глава Белого дома просит у Конгресса дополнительное финансирование в $100 млрд на помощь союзникам. К слову, среди таковых назван еще и Тайвань. Европейский союз Байдена поддержал. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила схожий по смыслу применительно к Москве и «Хамасу» тезис.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такой тон неприемлемым и указал на то, что международная обстановка накаляется, наступает волнительный момент: «Понятно, что сейчас очень волнительный и потенциально опасный момент в международной обстановке. Имеется в виду и война на Ближнем Востоке. Эмоций много в выступлениях разных политиков. Но вряд ли такая риторика подходит для ответственных лидеров государств. И вряд ли такая риторика может быть приемлемой для нас».

Что же, можно с ним смело согласиться. Мир делится по меньшей мере на два лагеря, и пропасть между ними расширяется с каждым днем все больше. Локальные конфликты постепенно перерастают в глобальное противостояние. Это то, о чем неоднократно предупреждали многие специалисты, и не только они. Стоит подпалить в одном месте — вспыхивает в другом, причем за очень много тысяч километров от эпицентра.

Что это значит? Не будем пускаться в долгие рассуждения, потому что и так все ясно: ничего хорошего не происходит. Заметны усилия мировых лидеров в том, чтобы найти мирное решение, по крайней мере, по Ближнему Востоку. Кажется, что прекратить войну уже не получится, однако можно хотя бы попытаться локализовать конфликт, не допустить его расширения.

Прогнозы — дело неблагодарное. Единственное, хочется обратить внимание на то, что переговорный процесс по Украине, видимо, окончательно зашел в тупик. Посредники из разных уголков планеты опустили руки. Но поставки оружия западными союзниками Украины, как мы видим, продолжаются.

На театре появляются новые виды вооружений. Боевые действия находятся не то чтобы прямо в горячей, активной фазе, но прекращаться явно не собираются. Не очень хотелось бы, чтобы к этим двум добавился еще кто-то третий. Тогда точно ничего хорошего нас не ждет ни в ближайшей, ни в дальней перспективе.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".