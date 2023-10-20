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Прокуратура помогла обеспечить поселок под Угличем питьевой водой

Угличская межрайонная прокуратура заставила ресурсоснабжающую организацию обеспечить население поселка Алтыново Угличского района питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители поселка, в котором проживает 300 человек, обратились в прокуратуру с жалобами на качество воды. Ведомство провело проверку и взяло пробы воды. Специалисты лаборатории нашли в воде значительное превышение нормативов качества воды по цветности, мутности и железистости.

Обеспечивает водой поселок санаторий «Углич», поэтому руководству санатория прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В последствии санаторий заключил контракт на поставку и установку комплексной системы водоочистки и водоподготовки. В прокуратуре сообщили, что работы уже выполнены, а вода в поселке теперь соответствует нормативным требованиям.

Алла Чижова

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