Прокуратура помогла обеспечить поселок под Угличем питьевой водой

Угличская межрайонная прокуратура заставила ресурсоснабжающую организацию обеспечить население поселка Алтыново Угличского района питьевой водой. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жители поселка, в котором проживает 300 человек, обратились в прокуратуру с жалобами на качество воды. Ведомство провело проверку и взяло пробы воды. Специалисты лаборатории нашли в воде значительное превышение нормативов качества воды по цветности, мутности и железистости.

Обеспечивает водой поселок санаторий «Углич», поэтому руководству санатория прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В последствии санаторий заключил контракт на поставку и установку комплексной системы водоочистки и водоподготовки. В прокуратуре сообщили, что работы уже выполнены, а вода в поселке теперь соответствует нормативным требованиям.

Алла Чижова