«Закон даст возможность продавать туры меньше чем за 24 часа до вылета»

Кубанские депутаты Госдумы Наталья Костенко, Иван Демченко, Андрей Дорошенко, а также депутат от Севастополя Татьяна Лобач внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, который упрощает взаимодействие между турагентами и туроператорами. Сейчас турагенты должны передавать туроператорам информацию о реализации «горящих путевок» в течение пяти дней. Туроператор же должен внести сведения о туре в систему «Электронная путевка» не позднее, чем за 24 часа до момента вылета туриста, в противном случае ему грозит административная ответственность вплоть до исключения из реестра. «Горящие путевки» при этом продают за один-три дня до вылета, что практически исключает возможность для туроператоров успеть внести сведения в систему. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что законопроект поможет устранить существующую правовую коллизию.



Сергей Ромашкин

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«В туризме принята двухступенчатая система продажи путевок. Участниками этой сделки являются туроператор, который создает турпродукт, агент, который осуществляет фактическую продажу этого тура и турист, который покупает путевку у турагента и будет пользоваться услугами, входящими в тур. Взаимодействие в рамках этого договора на оказание туристических услуг является предметом особой информационной системы, создаваемой последние несколько лет. Эта система называется «Электронная путевка». В нее участники сделки — турагент и туроператор — должны внести сведения о том, куда едет турист, по какой цене, какие услуги входят в тур. К сожалению, некоторые вещи в этой системе оказались не проработаны, однако запуск ее запланирован уже на 15 ноября. Именно с этого момента наступает ответственность туроператоров за невнесение соотвествующих сведений.

Правовая коллизия в том, что по закону туроператор должен внести информацию о проданном туре не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг. Это лишает нас возможности продавать путевки накануне. Допустим, сейчас 16:00, я не могу без нарушения закона продать путевку на вылет на завтрашнее утро. Потому что пройдет меньше, чем 24 часа, и в системе не будет записи об этом туре. Задача предложенного законопроекта — устранить эту правовую коллизию и дать возможность операторам продавать туры меньше, чем за 24 часа до вылета. И законопроект предполагает, что мы все-таки внесем эту информацию до начала оказания услуг. То есть сегодня продали, через полчаса запись появилась в системе электронной путевки, и наши обязательства перед государством на этом исполнены.

Мне кажется, можно было бы это сделать еще на этапе создания системы, но лучше поздно, чем никогда. Это действительно упростит работу туроператоров и не будет вызывать нарушений требований закона. На жизни туристов это никак не отразится, потому что задача туриста — оплатить тур, получить документы на него и отправиться в путешествие. Это не приведет к снижению цены или, наоборот, к каким-то дополнительным затратам. Это история про взаимоотношения участников рынка и государства».

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