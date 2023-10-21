«Закон даст возможность продавать туры меньше чем за 24 часа до вылета»
Сергей Ромашкин — об упрощении взаимодействия турагентов и туроператоров
Кубанские депутаты Госдумы Наталья Костенко, Иван Демченко, Андрей Дорошенко, а также депутат от Севастополя Татьяна Лобач внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект, который упрощает взаимодействие между турагентами и туроператорами. Сейчас турагенты должны передавать туроператорам информацию о реализации «горящих путевок» в течение пяти дней. Туроператор же должен внести сведения о туре в систему «Электронная путевка» не позднее, чем за 24 часа до момента вылета туриста, в противном случае ему грозит административная ответственность вплоть до исключения из реестра. «Горящие путевки» при этом продают за один-три дня до вылета, что практически исключает возможность для туроператоров успеть внести сведения в систему. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин считает, что законопроект поможет устранить существующую правовую коллизию.
«В туризме принята двухступенчатая система продажи путевок. Участниками этой сделки являются туроператор, который создает турпродукт, агент, который осуществляет фактическую продажу этого тура и турист, который покупает путевку у турагента и будет пользоваться услугами, входящими в тур. Взаимодействие в рамках этого договора на оказание туристических услуг является предметом особой информационной системы, создаваемой последние несколько лет. Эта система называется «Электронная путевка». В нее участники сделки — турагент и туроператор — должны внести сведения о том, куда едет турист, по какой цене, какие услуги входят в тур. К сожалению, некоторые вещи в этой системе оказались не проработаны, однако запуск ее запланирован уже на 15 ноября. Именно с этого момента наступает ответственность туроператоров за невнесение соотвествующих сведений.
Правовая коллизия в том, что по закону туроператор должен внести информацию о проданном туре не позднее, чем за 24 часа до начала оказания услуг. Это лишает нас возможности продавать путевки накануне. Допустим, сейчас 16:00, я не могу без нарушения закона продать путевку на вылет на завтрашнее утро. Потому что пройдет меньше, чем 24 часа, и в системе не будет записи об этом туре. Задача предложенного законопроекта — устранить эту правовую коллизию и дать возможность операторам продавать туры меньше, чем за 24 часа до вылета. И законопроект предполагает, что мы все-таки внесем эту информацию до начала оказания услуг. То есть сегодня продали, через полчаса запись появилась в системе электронной путевки, и наши обязательства перед государством на этом исполнены.
Мне кажется, можно было бы это сделать еще на этапе создания системы, но лучше поздно, чем никогда. Это действительно упростит работу туроператоров и не будет вызывать нарушений требований закона. На жизни туристов это никак не отразится, потому что задача туриста — оплатить тур, получить документы на него и отправиться в путешествие. Это не приведет к снижению цены или, наоборот, к каким-то дополнительным затратам. Это история про взаимоотношения участников рынка и государства».
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