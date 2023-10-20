Дефицит бюджета Тюмени сократился до 1,7 млрд рублей

Бюджет Тюмени, по данным на октябрь 2023 года, вырос до 30,7 млрд руб., а расходы составили 32,4 млрд руб. Об этом на заседании комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской городской думы рассказал директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук.

«Изначально бюджет на 2023 год планировался дефицитным, но это не отразилось на его исполнении. Кредитных средств администрация города не привлекала. Все идет по плану», — рассказал председатель комиссии Алексей Рогозин.

Напомним, в июле дефицит бюджета Тюмени превысил 2,7 млрд руб. Согласно отчету администрации города, за первое полугодие в казну поступило 16,2 млрд руб. Расходы составили 18,9 млрд руб.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте