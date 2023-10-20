«Интеллектуальная собственность сегодня дороже любой материальной»

Бизнес-завтрак КубА Клуба и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье»

Юрист, основатель платформы intellebox.ru Иза Аладашвили



В Краснодаре утром 19 октября состоялся очередной бизнес-завтрак Клуба КубА и ИД «Коммерсант – Кубань-Черноморье». В этот раз спикером мероприятия стала основатель платформы intellebox.ru Иза Аладашвили. Она рассказала резидентам предпринимательского клуба и гостям мероприятия об особенностях защиты интеллектуальной собственности.

Родилась Иза в Грузии, но практически всю жизнь прожила в Красноярске и сама себя называет сибирячкой. Она окончила юридический факультет Красноярского госуниверситета и уже со студенческих времен начала работать на фабрике мороженого «Славица». С тех самых пор Иза вместе с партнером развивает компанию по защите интеллектуальной собственности.

«Я помню свою первый суд, когда мне сказали: "Мы тебе дадим премию пять тысяч рублей, если ты найдешь нарушителя". Мы только-только тогда начинали пользоваться интернетом, я в итоге нашла нарушителя, мне дали премию и сказали: "А теперь в суд езжай". На свое первое судебное дело я поехала в Томск. Тогда я в первый раз увидела судей в мантиях. До этого, когда мы проходили практику в университете, такого, конечно, не было. Я просто влюбилась в это дело и люблю до сегодняшнего дня, просто обожаю свою работу и говорить о ней готова бесконечно»,— поделилась Иза.

Основатель IT-компании virtualoff.ru Андрей Шиневский, психолог, автор курсов для психологов Мария Шидловская, руководитель бухгалтерской фирмы «Ключ» Андрей Сараин



Участникам бизнес-завтрака Иза сперва рассказала о том, что из себя представляет интеллектуальная собственность — это результат деятельности человека, созданный творческим трудом, а также средства индивидуализации: название компании, товарный знак, бренд, торговая марка. Как отмечает юрист, интеллектуальная собственность сегодня дороже всех материальных активов — компанию продают в основном с патентами и брендом, а сами заводы, мощности, люди стоят меньше.

«Для чего вообще вся эта интеллектуальная собственность нужна? Чтоб выделяться на рынке, чтоб защищать себя от подделок, от конкурентов. Все это время, деньги, мы тратим усилия для того, чтобы разработать бренд, а потом кто-то берет и копирует»,— объяснила юрист.

По словам Изы, авторское право начинает охраняться сразу, с момента создания, будь то рисунок на салфетке или заметка в блокноте. При этом другие объекты интеллектуальной собственности: изобретения, товарные знаки, промышленные образцы — начинают охраняться с даты государственной регистрации.

Мария Шидловская, Андрей Шиневский, резидент КубА Клуба Ярославна Коломийцева, основатель КубА Клуба Алексей Пшеничный, Иза Аладашвили, Андрей Сараин



Другой важной темой в выступлении госпожи Аладашвили стала оценка своего бренда. Для этого, по словам Изы, есть несколько подходов. Один из распространенных вариантов — расчет затрат: сколько было потрачено на рекламу, на продвижение бренда, на регистрацию. При таком методе подсчета учитываются все прямые расходы, а также длительность и территория использования.

«Очень жаль, что мало предпринимателей об этом знают, но банки стали кредитовать под залог интеллектуальной собственности. Мы, к примеру, работаем с компаниями, которые получают кредит под залог интеллектуальной собственности. Одной из таких дали заем около 100 миллионов под залог товарного знака»,— отметила спикер.

В деле защиты интеллектуальной собственности приходится сталкиваться с разными проблемами. Одна из таких, к примеру, так называемые «патентные тролли». Это организации, которые крадут чужие бренды и заставляют оригинальных владельцев платить за использование их же товарных знаков.

«В нулевых их было всего несколько, сейчас стало больше. Они, например, выезжают за рубеж, смотрят, какие компании начинают активно развиваться, а затем их знаки регистрируют на территории России. При попытке этих зарубежных компаний ввезти товар на территорию РФ их останавливают на таможне. Чтобы везти товар дальше, нужно было получить согласие от "правообладателя". За это оригинальным владельцам приходится платить деньги»,— рассказала Иза.

Наталья Черных – практический психолог, карьерный стратег



Другой распространенной проблемой является банальная кража чужой интеллектуальной собственности или же ее небрежное копирование. С таким крупные компании сталкиваются регулярно. Один такой случай произошел с кубанской «Коровкой из Кореновки».

«На упаковке "Коровки из Кореновки" изображена узнаваемая корова, голова у нее повернута направо, и стоит животное на фоне луга. В Адыгее предприимчивые бизнесмены решили, что они сделают что-то подобное, узнаваемое для потребителя, но как бы по-другому. Они нарисовали корову такой же формы, только голова была повернута в другую сторону и изображена на фоне деревни. Мы с ними судились три года: первая инстанция, апелляция, кассация. У нас было два ответчика — сам производитель и реализатор — продавец. По одному решение на 69 млн руб., по второму — на 114 млн руб. В таких случаях можно взыскать компенсацию от 10 тыс. до 5 млн руб. или двукратный размер стоимости нарушенного права или стоимости контрафактного продукта»,— рассказала Иза Аладашвили.

После выступления основного спикера участники бизнес-завтрака пообщались с тремя резидентами Клуба КубА. На вопросы собравшихся ответили руководитель бухгалтерской фирмы «Ключ» Андрей Сараин, психолог Мария Шидловская и основатель IT-компании virtualoff.ru Андрей Шиневский.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram