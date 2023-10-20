В Сочи нашли пропавшего несколько дней назад пенсионера

На второй день поисков в лесу в селе Прогресс Хостинского района Сочи нашли пропавшего пенсионера. Мужчина перестал выходить на связь еще 15 октября, однако о его пропаже родственники сообщили лишь 19-го числа, отметили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В селе Прогресс у 78-летнего мужчины есть дача, куда он отправился 15 октября. В домике пенсионер не появлялся, и родные предположили, что он ушел за грибами. Спасатели немедленно выдвинулись на поиски.

Отмечается, что этого же мужчину уже искали весной текущего года. Тогда его обнаружили в лесу местные жители. Грибник был обессилен, но медпомощь ему не потребовалась.

Весь день 20 октября спасатели прочесывали лес, однако нашли пенсионера вновь местные жители. Он находился в том самом дачном домике. Состояние мужчины удовлетворительное.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram