«Фанагория» начала выпускать на Кубани контейнеры для выдержки вина

ОАО «Агропромышленная фирма "Фанагория"» запустило на своем заводе в Краснодарском крае производство металлических контейнеров для выдержки и хранения тихих и игристых вин. Как сообщает «Интерфакс», раньше компания закупала их в других странах.

В один контейнер для игристого вина помещается до 510 бутылок объемом 0,75 л. За счет этого компания сможет оптимизировать ограниченную площадь винного погреба и оптимально использовать грузовое пространство и складские помещения. Кроме того, контейнеры позволяют защитить продукцию во время транспортировки.

Объем инвестиций в проект не уточняется. В первое время компания планирует производить более 100 контейнеров в месяц, в дальнейшем — увеличить их выпуск до 250. До конца года «Фанагория» планирует выпустить 600 контейнеров. Они будут производиться не только для собственных нужд, но и для продажи.

Татьяна Ручкина

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