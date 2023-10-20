В Екатеринбурге Андрей Малахов и Екатерина Варнава вручили народную премию E1.ru

В Екатеринбурге в ККТ «Космос» прошла церемония вручения шестой народной премии городского портала Е1.ru.

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Ее победителями в 2023 году стали:

«Образовательный центр года» — «Академия спорта»;

«Работодатель года» — «Керамир»;

«Бар года» — «Гротт бар»;

«Пекарня года» — «Бисквитный двор»;

«Стоматология года» — «Классик Дент»;

«Салон красоты года» — «Кузьма»;

«Танцевальная студия года» — YOULAnd;

«Доставка года» — «Шампурико»;

«Автосервис года» — XenonShop96.ру;

«Сделано на Урале» — «Арамильская бойлерная пивоварня».

Спецноминацию «Малыи бизнес года» (выбор редакции E1.RU) получила компания, которая занимается одеждой для новорожденных MaryAnn'sMom.

В этом году, как и в прошлом церемонию награждения вели телеведущий Андрей Малахов и актриса Екатерина Варнава. Статуэтки победителям вручали известные в городе люди: глава города Алексей Орлов, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин, хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, футболист ФК «Урал» Эрик Бикфалви, телеведущий Антон Зайцев и другие. Церемония завершилась концертом группы IOWA.

Народная премия E1.ru проходит каждый год с 2017 года, но в 2020 году ее отменили из-за пандемии. Победители определяются в несколько этапов. На первом этапе екатеринбуржцы выдвигают свои любимые компании. Далее городской портал формирует шорт-лист из них. На третьем этапе проходит голосование на сайте городского портала.

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