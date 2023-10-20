В Екатеринбурге Андрей Малахов и Екатерина Варнава вручили народную премию E1.ru
В Екатеринбурге в ККТ «Космос» прошла церемония вручения шестой народной премии городского портала Е1.ru.
Ее победителями в 2023 году стали:
- «Образовательный центр года» — «Академия спорта»;
- «Работодатель года» — «Керамир»;
- «Бар года» — «Гротт бар»;
- «Пекарня года» — «Бисквитный двор»;
- «Стоматология года» — «Классик Дент»;
- «Салон красоты года» — «Кузьма»;
- «Танцевальная студия года» — YOULAnd;
- «Доставка года» — «Шампурико»;
- «Автосервис года» — XenonShop96.ру;
- «Сделано на Урале» — «Арамильская бойлерная пивоварня».
Спецноминацию «Малыи бизнес года» (выбор редакции E1.RU) получила компания, которая занимается одеждой для новорожденных MaryAnn'sMom.
В этом году, как и в прошлом церемонию награждения вели телеведущий Андрей Малахов и актриса Екатерина Варнава. Статуэтки победителям вручали известные в городе люди: глава города Алексей Орлов, кинорежиссер, заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин, хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк, футболист ФК «Урал» Эрик Бикфалви, телеведущий Антон Зайцев и другие. Церемония завершилась концертом группы IOWA.
Народная премия E1.ru проходит каждый год с 2017 года, но в 2020 году ее отменили из-за пандемии. Победители определяются в несколько этапов. На первом этапе екатеринбуржцы выдвигают свои любимые компании. Далее городской портал формирует шорт-лист из них. На третьем этапе проходит голосование на сайте городского портала.