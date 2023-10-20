В ПЦБК ожидают роста переработки бумажного вторсырья в РФ на 30%

На ПЦБК (Пермь, крупный российский производитель картона и тары) уже в ближайшее время ожидают первые результаты от принятого в августе закона о реформе расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом сообщил на этой неделе в рамках проходящего в Москве экспортного форума «Сделано в России» председатель Совета директоров ПЦБК, первый зампред совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Александр Бойченко

По оценке пермского представителя бумажной отрасли, эффект от нового закона РОП наступит в течение следующих двух лет, когда заработает механизм уплаты экологического сбора. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры раздельного сбора и переработки отходов, сделают этот процесс более выгодным.

«Например, сегодня целлюлозно-бумажная отрасль собирает и перерабатывает 5 млн тонн вторсырья в год. По отдельным видам макулатуры процент переработки достигает 85%, что сравнимо с ведущими мировыми практиками. Благодаря новому механизму расширенной ответственности производителей эти объемы увеличатся ещё на 1,5 млн тонн. Именно столько макулатуры сейчас «оседает» в сфере ЖКХ, но в скором времени будет вовлечено в хозяйственный оборот», – отметил господин Бойченко.

Напомним, согласно закону о РОП 100% запущенной в хозяйственный оборот упаковки должно быть собрано и переработано после её использования. Согласно ему, картонная или пластиковая тара будет отправляться не на свалку, а использоваться в качестве вторсырья для выпуска новой упаковки. Новый закон призван избавиться от растущих полигонов и привлечь средства на развитие переработки отходов. По новым правилам ответственность за переработку отходов упаковки будут нести ее производители, вместо компаний, покупающих упаковку для своих товаров. Достижение 100% переработки упаковки будет поэтапной - в 2025 году предприятия должны будут обеспечить утилизацию 55% выпущенной упаковки, в 2026 году - 75%, и только в 2027 году - 100%.

В рамках форума выступили по теме РОП и другие участники процесса. Замминистра Минприроды РФ Дмитрий Тетенькин анонсировал подготовку до конца года, всей законодательной базы для РОП благодаря которой в стране появятся единый реестр предприятий-утилизаторов, а контроль за исполнением обязательств усилится. Также было объявлено о работе ППК «Российский экологический оператор» над созданием восьми экопромышленных парков с объемом по переработке отходов объёмом 25 млн тонн в год, что позволит добиться 100% сортировки бытовых отходов.

Говоря о драйверах экспорта «зелёной» продукции, эксперты упомянули две наиболее перспективные и цикличные на сегодняшний день отрасли – это переработка металлолома и макулатуры. Продукция с высоким содержанием вторсырья, производимая в этих сферах, перекрывает внутренние потребности страны и пользуется спросом на зарубежных рынках. Вместе с введением РОП объёмы производства бумажной продукции с высокой добавленной стоимостью увеличится, а вместе с тем, вырастут объёмы экспорта за рубеж.