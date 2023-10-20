В Ростове 22 октября изменится схема движения автобуса № 39

На время проведение футбольного матча ФК «Ростов» — ФК «Ахмат» 22 октября в Ростове-на-Дону частично изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Так, автобус № 39 с 17:30 до 22:00 будет двигаться по укороченной схеме до остановки «Городской пляж». В сообщении отмечается, что от остановки «Аллея Ростов-Арена» отправляются автобусы № 8, 49, 65а и троллейбусный маршрут № 7. До остановки «Гребной канал» можно добраться на автобусе № 75.

Анастасия Назарова