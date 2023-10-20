Краснов заявил о рисках нелегального перемещения оружия из зоны спецоперации

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о высоких рисках нелегального перемещения и распространения оружия, включая вывезенное из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом он сообщил на заседании Объединения коллегии Генпрокуратуры России и Белоруссии в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе заседания господин Краснов указал на рост преступлений с незаконным оборотом оружия в условиях «происходящих в мире геополитических событий». «Для их конструктивного решения важно не снижать темп наработанного нами взаимодействия, применять на практике единые подходы по противодействию нелегальной миграции и незаконному обороту оружия»,— сказал господин Краснов, его слова приводит Генпрокуратура РФ.

На заседании говорилось об увеличении сбыта оружия через интернет. Ведомство отметило, что преступники все чаще торгуют оружием при помощи «криптовалют и иных виртуальных активов».

С 2018 по 2022 год, согласно статистике ведомства, число нарушений в сфере нелегального оборота оружия снизилось с 27,4 тыс. до 22, 2 тыс. При этом за последние полтора года Генпрокуратура РФ выявила 37 тыс. подобных преступлений, из них 22,9 тыс.— в первом полугодии нынешнего года. С января 2023-го было изъято более 8 тыс. единиц оружия и взрывных устройств.

Лусине Баласян