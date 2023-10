«Северный флот», Перукуа и «Анна Каренина»

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить выступление «Северного флота» и услышать легендарные песни группы «Король и Шут», а также австралийскую певицу Перукуа. В музеях — увидеть выставку «Большой Урал XIII». В театрах — посетить мюзикл «Остров сокровищ» спектакль «Анна Каренина» в постановке Московского современного художественного театра. А в кино пройдет показ фильмов Чарли Чаплина «Лечение» и «В час ночи» в сопровождении живой музыки. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрители во время концерта

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Зрители во время концерта

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Концерты

На площадке «Фабрика» 22 октября состоится выступление квартета Данияра Баяманова с концертом-посвящением «The Beatles in jazz». Коллектив новаторски комбинирует разные музыкальные стили, включая симфоническую и психоделическую музыку. Зрители услышат такие песни, как «Yesterday», «Can’t buy me love», «Let it be», «Come together», «Day Tripper» и другие. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев (слева)

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ Солист группы "Король и Шут" Михаил Горшенев (слева)

Фото: Петр Быстров, Коммерсантъ

На площадке Tele-club 23 октября состоится выступление группы «Северный Флот» с концертом памяти Михаила Горшенева и группе «Король и Шут». В год 50-летия легендарного музыканта его друзья из оригинального состава «Короля и Шута», выступающие теперь под знаменем «Северного Флота» исполнят программу концерта, так и не сыгранного в московском «Зеленом театре» летом 2013 года. Зрителей ждет большая ретроспекция — от «Ели Мясо Мужики» до «Мертвого Анархиста», от «Лесника» до «Проклятого Старого Дома». Стоимость билета — от 3 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 27 октября состоится концерт группы Blues Doctors c симфоническим оркестром «Легенды блюза». Зрители услышат композиции «Thrill Is Gone», «Still Got The Blues», «Your Latest Trick» и другие в стиле блюз-рок таких мастеров жанра, как Gary Moore, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Dire Straits в сопровождении симфонического оркестра. Вместе с группой Blues Doctors, лидером которой является гитарист Владимир Демьянов, выступит симфонический оркестр «All Stars Orchestra» под руководством дирижера — Илья Коптев. Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица из Австралии Перукуа во время выступления

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Певица из Австралии Перукуа во время выступления

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

На сцене Дворца молодежи 27 октября — австралийская певица Перукуа с сольным концертом «Голос любви». Ее песни яркие, мощные по своему звучанию, но при этом чувственные, трогательные, глубоко нежные. От них веет сильной любовью и романтикой. Выступление Перукуа многие считают подобными путешествию, которое невозможно забыть. Стоимость билета на концерт — от 3,9 тыс. руб.

На сцене джазового клуба EverJazz 27 октября состоится концерт «Джаз с армянским акцентом», на котором выступят Сона Гюлхасян (вокал) и Рафаэль Петросян (фортепиано). В программе прозвучат мировые и армянские джазовые хиты Майлза Дэвиса, Телониуса Монка, Роберта Амирханяна, а также композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры, Нины Симон и Уитни Хьюстон. Аккомпанировать артистам будут резиденты клуба. Стоимость билета на концерт — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный центр искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Международный центр искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставки

В Международном центре искусств «Главный проспект» 12 октября открылась межрегиональная художественная выставка «Большой Урал XIII». На ней представлено 350 художников и более 600 работ разных направлений и таких городов, как Екатеринбург, Златоуст, Курган, Нижний Тагил, Магнитогорск, Салехард, Ханты-Мансийск, Орск. В экспозиции можно увидеть живопись, графику, скульптуру, иконопись, декоративно-прикладное и ювелирное искусство, работы, связанные с театром и работы на церковную тематику. Всего зрителей ждут порядка 500 уникальных произведений от состоявшихся мастеров и начинающих авторов из Уральского Федерального округа. Выставка будет работать по 15 января 2024 года. Лучшие работы будут представлены в Москве на завершающей выставке, которая пройдет в феврале 2024 года. Посещение доступно по входному билету в художественную галерею, его полная стоимость — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Художественный музей Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Художественном музее Эрнста Неизвестного с 18 октября проходит выставка графики и живописи нижнетагильского художника Александра Сивкова «От цвета к свету». Александр Сивков работает в области станковой живописи, фотографии, инсталляции. В пространстве экспозиции представлены живописные композиции художника и графика из серии «Кыштым. Дальняя дача» (2023 год). По словам художника, основой произведений стали «зыбкость и переменчивость природных состояний». Выставка продолжит работу до 10 декабря. Стоимость полного билета — 250 руб.

В Музее андеграунда 22 октября пройдет экскурсия «Художественный андеграунд Ленинграда». Посетители увидят неофициальное искусство Ленинграда, которое известно меньше московского. Однако и в нем есть популярные имена: Михаил Шемякин, Евгений Рухин, Тимур Новиков, Александр Арефьев и другие художники. На экскурсии расскажут историю ленинградского андеграунда с акцентом на произведения из коллекции музея. Стоимость полного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда (галерея Павла Неганова) в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда (галерея Павла Неганова) в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 25 октября состоится традиционный «Час винила» от Алексея Коршуна. На этот раз он посвящен глэм-року 70-х. В первой половине 1970-х драйв глэм-рока стал альтернативой глубокомыслию прогрессив-рока. Новое направление рок-музыки была своего рода философией, которую исповедовали Марк Боллан, Дэвид Боуи, Гэрри Глиттер, группы Slade, Sweet, Mott the Hoople и другие. На виниле в этот вечер прозвучит альбома группы Sweet «Sweat Funny Adams» (1974 год). Стоимость полного билета на лекцию — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дворец молодежи в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 21 октября покажут мюзикл «Остров сокровищ». История рассказывает о юнге Джиме, которому предстоит преодолеть страх и проучить пиратов, но самое главное — встретить Энни. Благодаря этой сюжетной линии суровая история о морских разбойниках приобретает романтические нотки. Показ спектакля будет сопровождаться 3D-эффектами, живым вокалом и танцами. Стоимость билета — 1 тыс. руб.

На сцене Дворца молодежи 22 октября Московский современный художественный театр (МСХТ) презентует спектакль «Анна Каренина». Постановка режиссеров Евгения Хлуденцова и Руслана Банковского представляет собой классическую историю о семьях и запретной любви, обрисованную Львом Толстым. Произведение — объемная картина общества, в которой исследуются самые сокровенные стороны русского характера и красной нитью которой является любовь Анны и Вронского. В ролях: Владимир Стеклов, Янина Мелехова, Дмитрий Мазуров и другие. Стоимость билета на спектакль — от 1,2 руб.

В Креативном кластере «Л52» 22 октября покажут спектакль Майи Арад Ясур «Амстердам». Постановка представляет спор перебивающих друг друга голосов, которые не то припоминают, что происходило с главной героиней — израильтянкой, живущей в Амстердаме, — не то на ходу сочиняют ее историю. Может быть эти голоса звучат у нее в голове. Героиня находится на грани нервного срыва: ее тревожат комплексы мигранта и человека, испытывающего страх перед антисемитизмом. Спектакль представит воронежский театр «Кот» в рамках проекта «Новый еврейский театр». Стоимость билета — 400 руб.

В Креативном пространстве «Л52» 23 октября пройдет показ спектакля Аната Гова «Боже мой!». Пьесу «Боже мой!» можно назвать интеллектуальной комедией или драмой. На сцене — двое: практикующий психолог Элла и Бог, который приходит к ней в поисках утешения и оправдания. Все действие представляет собой разговор психолога и «пациента», их споры и рассуждения на религиозные темы. Постановку представит Курганский драматический театр в рамках проекта «Новый еврейский театр». Стоимость билета — 400 руб.

В Тюменском большом драматическом театре 25 октября пройдет спектакль «Один слуга, два господина» режиссера Сергея Осинцева. Постановка стала остроумной адаптацией классической комедии Карло Гольдони «Слуга двух господ». Сюжет перенесен из Италии XVIII века в британский прибрежный городок Брайтон 1963 года. Венецианские дворяне превращены в местных бандитов, а плут Труффальдино – в ничем не примечательного английского парня Френсиса Хеншела, который работает на двух странных нанимателей, из-за чего попадает в опасные, но смешные передряги. Стоимость билета на спектакль — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаз-клуб EverJazz в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Джаз-клуб EverJazz в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 21 по 25 октября пройдет кинопоказ фильма Мартина МакДона «Семь психопатов» на английском языке с русскими субтитрами. В центре сюжета — голливудский сценарист Марти, который безуспешно пытается написать новый фильм: броское название — «Семь психопатов» — уже есть, а герои и сюжет никак не придумываются. У Марти есть лучший друг актер Билли, промышляющий вместе с сообщником Гансом похищением собак ради вознаграждения. Когда Билли с Гансом похищают любимого ши-тцу местного гангстера, Марти тоже оказывается втянут в разборки. Так он находит вдохновение для сценария фильма. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

В джаз-клубе EverJazz 24 октября пройдет показ фильмов Чарли Чаплина «В час ночи» и «Лечение». Первый из них рассказывает о выпившем аристократе, который возвращается домой и отчаянно пытается добраться до спальни на втором этаже, а второй — о богаче, приехавшем на курорт лечиться минеральными водами. Дополнит просмотр фильмов живая музыка в исполнении Антона Зубарева (фортепиано) и Юрия Нечаева (кларнет). Стоимость билета на кинопоказ — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева